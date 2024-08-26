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Вольеры для тигров устанавливают в Алматинской области

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Установка вольеров для тигров
Установка вольеров для тигров. Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

В резервате Иле-Балхаш начат заключительный этап подготовки к восстановлению популяции тигров в стране - установка вольеров, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Как сообщается на официальном сайте Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, установка вольеров - заключительный, ключевой этап в подготовке тигров к возвращению в их естественную среду обитания и важная часть усилий по восстановлению популяции этих хищников в Казахстане.

Резерват посетил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев. Цель его визита заключалась в ознакомлении с ходом работ по установке вольеров. Председатель подчеркнул значимость этого этапа и важность сохранения уникальной экосистемы региона в процессе реализации проекта, сообщается в публикации.

Проект восстановления популяции тигров в Казахстане

Тигр исчез в Казахстане в середине прошлого века. Но вот уже на протяжении нескольких лет правительство республики при участии WWF России готовит новый дом для первых особей на территории природного резервата Иле-Балхаш.

"Считалось, что туранский подвид тигра полностью утрачен и остались только шкуры и чучело в некоторых музеях. Благодаря генетическим исследованиям этих шкур стало известно, что деление на подвиды было условным и в основном относилось к внешним признакам.

Разработка программы проводится с помощью Всемирного фонда дикой природы, который уже более 25 лет активно работает с природоохранными организациями и ведомствами Казахстана в области сохранения биоразнообразия.

Именно опираясь на опыт Фонда по сохранению тигра во всем мире и, в частности, в России, Казахстан принял решение о возвращении тигра в республику", – сообщалось в Минэкологии.

Напомним, меморандум между WWF и правительством Казахстана о реализации программы восстановления тигра в стране был подписан в сентябре 2017 года.

Также мы писали, с какими сложностями столкнулись специалисты в процессе реализации проекта по восстановлению популяции тигров в Казахстане. Возвращение хищника предусматривает ряд ветеринарных процедур и обследований, потому в 2022 году был начат анализ рисков развития заболеваний животных, обитающих в Иле-Балхашском резервате, а также самого тигра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153466-volery-dlya-tigrov-ustanavlivayut-v-almatinskoy-oblasti/

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