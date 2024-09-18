Из Нидерландов и России привезут тигров в Казахстан

Глава Минэкологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах мажилиса рассказал, как будут восстанавливать популяцию туранского тигра в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Нысанбаев отметил, что в 2015 году подписан документ со Всемирным фондом дикой природы о реинтродукции туранского тигра в Казахстане.

"Финансирование полностью идет с их стороны. Мы в этом году готовы принять первых тигров. Мы сегодня подготовили условия для приема этих тигров.

Туранский тигр является близким родственником амурского тигра. Это два вида, которые переносят очень низкие температуры. Остальные, которые в Непале, Индии и других странах, более теплолюбивые. Поэтому мы планируем привезти двух амурских тигров из зоопарка Нидерландов", - добавил он.

По его словам, тигры будут содержаться в вольерных условиях на площади 10 гектаров в устье реки Или на территории специально созданного Иле-Балхашского резервата.

"Они не будут выпускаться на свободу. Но полученное потомство будет адаптироваться к естественным условиям, будет выпускаться уже в природу. Кроме того, на следующий год мы ожидаем еще 3-4 тигров из России. Тоже амурские. С шестью тиграми мы начнем работу по восстановлению исчезнувшего в Казахстане вида. Тигров дадут нам бесплатно", - резюмировал министр.

Эта работа будет, по его словам, вестись по аналогии с восстановлением популяции лошади Пржевальского.

Напомним, в конце августа сообщалось, что в резервате Иле-Балхаш начат заключительный этап подготовки к восстановлению популяции тигров в стране - установка вольеров.

Проект восстановления популяции тигров в Казахстане

Тигр исчез в Казахстане в середине прошлого века. Но вот уже на протяжении нескольких лет правительство республики при участии WWF России готовит новый дом для первых особей на территории природного резервата Иле-Балхаш.

"Считалось, что туранский подвид тигра полностью утрачен и остались только шкуры и чучело в некоторых музеях. Благодаря генетическим исследованиям этих шкур стало известно, что деление на подвиды было условным и в основном относилось к внешним признакам.

Разработка программы проводится с помощью Всемирного фонда дикой природы, который уже более 25 лет активно работает с природоохранными организациями и ведомствами Казахстана в области сохранения биоразнообразия.

Именно опираясь на опыт Фонда по сохранению тигра во всем мире и, в частности, в России, Казахстан принял решение о возвращении тигра в республику", – сообщалось в Минэкологии.

Напомним, меморандум между WWF и правительством Казахстана о реализации программы восстановления тигра в стране был подписан в сентябре 2017 года.

Также мы писали, с какими сложностями столкнулись специалисты в процессе реализации проекта по восстановлению популяции тигров в Казахстане. Возвращение хищника предусматривает ряд ветеринарных процедур и обследований, потому в 2022 году был начат анализ рисков развития заболеваний животных, обитающих в Иле-Балхашском резервате, а также самого тигра.