Жительница Балхаша с золотыми оленями заняла первое место в конкурсе

В Балхаше подвели итоги конкурса "Сказочный мир чудес". Участники создавали новогодние декорации, а победители получили Гран-при и денежные сертификаты, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, второй год подряд в Балхаше проходил конкурс новогоднего оформления "Сказочный мир чудес". В этом году к участию присоединились 80 организаций.

Конкурс был организован отделом культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхаша и включал три направления: украшение объектов малого и среднего бизнеса, образовательных учреждений, а также установка объемных новогодних фигур в сквере "Жастар".

В номинации "Лучшее новогоднее оформление сквера "Жастар" участвовали 22 конкурсанта. Гран-при второй год подряд завоевало ТОО "Балхаш Жылу", которое представило фигуру Змеи - символа года, обвивающей новогодние часы.

Новогодний декор. Фото: gov.kz

"Идея была коллективная. На изготовление фигуры ушло примерно две недели. Конкурс создает новогоднее настроение. Желаю в новом году здоровья, счастья и всех благ", - отметил директор ТОО "Балхаш Жылу" Максат Нурмаганбетов.

За композицию с золотыми оленями первое место получила жительница Балхаша Азия Алина, работающая переводчицей.

"Я решила подать заявку от своего имени. Очень люблю создавать вокруг себя красоту. Конечно, одной справиться было трудно. Мне помогали папа и дядя", - рассказала она.

Олени. Фото: gov.kz

Азия выразила благодарность организаторам и поздравила всех с наступающим Новым годом, пожелав здоровья, счастья и благополучия.

В номинации "Лучшее новогоднее оформление объектов образования" Гран-при присудили школе-интернату им. М. Русакова, а среди малого и среднего бизнеса победил цветочный салон "Радуга".

"Мы каждый год оформляем фасад магазина, чтобы порадовать наших покупателей, и решили принять участие в конкурсе", - поделилась владелица салона Анастасия Агадуллина.

Она добавила, что благодаря конкурсу предприниматели стали стремиться украшать свои магазины, а весь город преобразился.

В акимате отметили, что лучшие работы были награждены денежными сертификатами.

Ранее мы писали о том, сколько алматинцам предлагалось потратить на новогодний декор.

Также сообщалось, что в регионах Казахстана не стали много тратить на украшение городов к Новому году - почти везде елки будут прошлогодними.

А в акимате Алматы рассказали, что на украшение южной столицы к Новому году в этом году потратили 800 млн тенге.