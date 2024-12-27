Самка снежного барса с котятами попали в фотоловушку в ВКО

В Национальном парке "Алтын-Эмель" в Восточно-Казахстанской области зафиксирован снежный барс с двумя котятами, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой Комитет лесного хозяйства и животного мира.

"Сотрудники государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" зафиксировали снежного барса с двумя котятами, занесенного в Красную книгу Казахстана. Уникальные снимки были получены с помощью фотоловушек, установленных на территории парка в октябре", - говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства и животного мира в Telegram-канале.

В ведомстве отмечают, что наличие снежного барса свидетельствует о благоприятных условиях для сохранения дикой природы и подтверждает эффективность природоохранных мероприятий, проводимых парком.

Ранее в Национальном парке "Көлсай көлдері" в фотоловушку попала самка снежного барса с тремя котятами.

Также в конце ноября снежный барс и туркестанская рысь попали в фотоловушку в национальном природном парке "Кольсайские озера".

Ранее заинтересовавшегося камерой снежного барса также сняли крупным планом в ВКО.

Также в октябре появилось видео, снятое в июне этого года: тогда в Арчатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного парка в фотоловушку попали сразу три снежных барса: самка и двое котят-подростков.

В конце мая этого года Минэкологии показало снежных барсов, обитающих в ущельях Иле-Алатау.

Добавим, как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния. Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.