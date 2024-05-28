Снежных барсов, обитающих в ущельях Иле-Алатау, показало Минэкологии (видео)

Снежные барсы, обитающие в ущельях Иле-Алатау, попали в фотоловушки - кадры с редкими животными опубликовало Минэкологии в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

"Обитающие в горах Иле-Алатауского национального парка снежные барсы находятся на постоянном контроле специалистов ГНПП и сотрудников Научно-исследовательского института зоологии", - сообщили в ведомстве.

Ежегодно проводится мониторинг в осенний и весенний периоды при помощи фотоловушек, установленных на отвесных тропах и скалах на высоте около 2 тыс. метров.

Как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния.

Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

К середине прошлого столетия ареал сократился за счет Сырдарьинского Каратау - одного из периферийных хребтов Западного Тянь-Шаня, относительно невысокого и легкодоступного - здесь снежный барс исчез.