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Эзотерика

Самка с котятами: три снежных барса попали в фотоловушку в нацпарке в ВКО

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Барсы попали в фотоловушку
Барсы. Кадр из видео: facebook.com/januarlaralmi

Комитет лесного хозяйства и животного мира на своей странице в Facebook поделился уникальными кадрами - в фотоловушку попали три снежных барса, передает NUR.KZ.

По информации специалистов ведомства, на видео - самка и двое котят-подростков.

Кадры были сняты в Арчатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного парка.

Фотоловушка была установлена сотрудниками Института зоологии (Алматы) и Арчатинского лесничества Катон-Карагайского ГНПП.

По словам специалистов, данное видео подтверждает, что характер пребывания барсов на территории национального парка стал постоянным.

В конце мая этого года Минэкологии показало снежных барсов, обитающих в ущельях Иле-Алатау.

А в марте снежные барсы попали в фотоловушку в природном парке "Көлсай көлдері", расположенном в Алматинской области.

Как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния. Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172196-samka-s-kotyatami-tri-snezhnyh-barsa-popali-v-fotolovushku-v-nacparke-v-vko/

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