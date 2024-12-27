Поселившегося дома у актюбинки фламинго забрали в зоопарк Алматы

Молодого фламинго, отбившегося от стаи на "Актюбинском море", спасли неравнодушные люди и передали специалистам алматинского зоопарка, где ему теперь предстоит жить, передает "Диапазон".

11 декабря молодого фламинго нашли на "Актюбинском море". Зиму теплолюбивая птица бы не пережила, почему она отбилась от стаи и не смогла лететь дальше - неизвестно.

Птицу забрала к себе на попечение актюбинка Виктория. Птицу назвали Филя. В зоопарке в Алматы согласились принять фламинго к себе, ветеринары зоопарка подсказывали, как его кормить и лечить опухшую лапку.

Виктория с супругом даже делали уколы Филе. Характер у него непростой, чуть что, грозит клювом.

"Я не скажу, что было сложно, но и нелегко. Он - краснокнижная птица, а опыта с птицами у меня не было. Все равно страшно что-то новое.

Кушает он фарш из минтая, гаммарус, рыбные вкусняшки. Все это надо мелко резать в смесь и добавлять в воду, есть он может только так", - рассказала актюбинка.

Помогать в спасении птицы подключились эко-волонтер Евгений Лазарчук, сотрудники областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия.

25 декабря в Актобе из Алматы за фламинго приехал ветеринар Мейрам Байгужеков.

"У нас в зоопарке 18 фламинго, он будет 19. Мальчик или девочка, сейчас сказать нельзя, нужна ДНК-экспертиза, которую сделаем уже в зоопарке.

Выглядит птица хорошо, активная, ест. Да, есть проблема с лапой, но причину мы тоже выявим уже на месте, нужно будет сделать анализы. Это молодая птица, ему нет еще года", - сообщил Мейрам Байгужеков.

Общественный фонд "АКТОБЕ ДЫШИ" взял на себя расходы в оплате перевозки птицы. Документы подготовили в инспекции лесного хозяйства и животного мира. Они же за пару дней собрали клетку для транспортировки птицы, чтобы Филе было комфортно ехать 42 часа.

"На территории актюбинской области фламинго живут в Иргизском районе, там есть соленые и слабосоленые озера в Тургайской озерной системе. Живут у нас они летом, это мигрирующие птицы. По нашим данным, у нас обитают около 500 птиц. Они в основном питаются рачками, мелкой рыбой.

Цвет их оперения зависит от питания, именно рачки дают оперению розовый цвет. Фламинго занесены в Красную книгу Республики Казахстан", - рассказал руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Бекболат Жапаров.

Уточняется, что уехал в Алматы Филя поездом. Он произвел фурор на железнодорожном вокзале, люди с любопытством смотрели на фламинго, спрашивали о нем. Узнав его историю, многие желали ему хорошего пути и долгих лет жизни.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области на берегу одного из водоемов нашли молодого фламинго. Местные жители приютили птицу и обратились к специалистам зоопарка Алматы.

А блогер Азамат Сарсенбаев, известный казахстанцам публикацией природных кадров, разместил в соцсети красивое видео с фламинго в Актау.