Перетащил горящее авто, рискуя своей жизнью: героя наградили в Караганде (видео)

В Караганде наградили героя, спасшего автомобили от пожара. Благодарственное письмо вручили за проявленное мужество и самоотверженность, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат района им. Казыбек би.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, заместитель акима района имени Казыбек би Караганды Ринат Каржасбаев от лица акима района вручил благодарственное письмо Дияру Омарбеку.

Герой своими оперативными действиями оттащил горящий автомобиль на безопасное место, предотвратив возможное возгорание и взрыв других машин.

Инцидент произошел во дворе дома по адресу: ул. Ермекова, 106. Дияр, приехавший в детский сад, не остался в стороне и проявил пример мужества и самоотверженности в критический момент.

На встрече присутствовали депутат городского маслихата Бейсембай Жумабеков и начальник УЧС Караганды Бауржан Хабдулин.

"Ваши действия спасли имущество других граждан и, возможно, человеческие жизни. Вы показали пример силы духа, мужества и человечности. Желаем вам и вашей семье здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях", - отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Караганде случайный прохожий спас соседние автомобили, оттащив горящее авто на безопасное расстояние, предотвратив тем самым серьезные последствия.

А в Павлодарской области на трассе сломался автобус с 60 иностранцами. Полицейский помог им, а после получил благодарственное письмо и ценный подарок.