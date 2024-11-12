Заинтересовавшегося камерой снежного барса сняли крупным планом в ВКО

Очередной снежный барс попался в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке в ВКО, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство экологии.

"В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке снова засняли снежного барса. Редкого хищника зафиксировала фотоловушка, установленная в Аршатинском лесничестве", - говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии в Telegram-канале.

Отмечается, что снежные барсы, олицетворяющие символ силы и свободы - настоящая гордость парка.

Как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник, снежный барс (ирбис) занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния.

Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни. В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

Снежный барс в 1978 году был занесен в Красную книгу Казахстана. Реальной угрозой для всех крупных животных, в том числе и для ирбиса, в настоящее время является строительство автомобильных дорог, развлекательных центров, горнолыжных курортов и других объектов инфраструктуры.

В феврале этого в Катон-Карагайском нацпарке в объектив фотоловушки уже попадал гуляющий посреди ночи снежный барс. Видео также сняли в Арчатинском лесничестве.

Также снежного барса заснял очевидец, отдыхавший в районе горного курорта "Шымбулак". Животное забиралось на заснеженный склон возле дороги в темное время суток.

А в природном парке "Көлсай көлдері", расположенном в Алматинской области, сняли на фотоловушку игру снежных барсов, резвящихся в снегу.

В конце лета в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке в ВКО вновь попался снежный барс. Отмечалось, что в Катон-Карагайском национальном парке обитает порядка 11 особей снежного барса.