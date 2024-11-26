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Эзотерика

Снежный барс и игривая рысь попали в фотоловушку в нацпарке "Кольсайские озера"

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Рысь
Рысь. Кадр из видео: instagram/qazaqormany

Снежный барс и туркестанская рысь в национальном природном парке "Кольсайские озера" попали на фотоловушки, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

"Наши камеры зафиксировали удивительные кадры этих редких животных. В ночное время на территории парка был замечен снежный барс, уверенно ведущий себя в своей естественной среде. Также фотоловушка запечатлела редкий момент с туркестанской рысью, которая, заметив добычу, приготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и оставила цель", - отмечается в сообщении комитета в Instagram-аккаунте.

Эти кадры, по данным специалистов парка, показывают не только повседневную жизнь хищников, но и подтверждают, что на территории парка созданы условия для их обитания.

Как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния.

Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

По данным на официальном сайте Катон-Карагайского национального парка, рысь - это вид диких кошек, обитающих в горных районах нашей страны, включая Катон-Карагайский национальный парк. Они играют ключевую роль в поддержании биологического баланса и являются хищниками.

Недавно фотоловушки, установленные на территории Сартогай Чарынского ГНПП, зафиксировали редких животных Казахстана. Среди обнаруженных видов особенно выделяются дикий кабан (Sus scrofa) и косуля (Capreolus capreolus).

Ранее заинтересовавшегося камерой снежного барса также сняли крупным планом в ВКО.

Также мы писали, что рысь, сибирский козел и орел попали в объектив фотоловушки в ВКО.

Сообщалось также, что тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области. До этого краснокнижного тяньшанского медведя также удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.

А в Устюртском государственном природном заповеднике в сентябре в фотоловушку попал переднеазиатский леопард, который находится под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192321-snezhnyy-bars-i-igrivaya-rys-popali-v-fotolovushku-v-nacparke-kolsayskie-ozera/

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