"Лечение, питание, оденем": вице-премьер Бозумбаев – о помощи пострадавшим в авиакатастрофе

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев ответил на вопрос о необходимости организации сбора материальной помощи пострадавшим при падении самолета, передает корреспондент NUR.KZ.

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В четверг в Актау состоялся брифинг о промежуточных итогах расследования недавней авиакатастрофы. На вопросы отвечали несколько спикеров, в числе которых был вице-премьер Канат Бозумбаев (он же возглавил правительственную комиссию по расследованию трагедии).

Во время брифинга журналисты пояснили Бозумбаеву, что многие задают вопросы о возможности оказания помощи пострадавшим при крушении. По словам журналистов, люди спрашивают о возможности организации сбора вещей или другой материальной помощи.

"Не надо ничего. Мы гостеприимный, радушный народ казахи, мы все сделаем. Лечение, питание, оденем... нормально будет все", - ответил Бозумбаев.

Ранее Бозумбаев сообщил о прибытии представителей компании Embraer.

Также Канат Бозумбаев ответил на вопросы о версиях причин падения самолета в Актау. Он отметил, что до окончания расследования ни одну из версий нельзя подтвердить или опровергнуть.

К слову, стало известно, что авиакомпания Azerbaijan Airlines выплатит всем пострадавшим в результате авиакатастрофы близ Актау семьям материальную компенсацию.

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, накануне в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Также мы писали, что в районе близ Актау, где произошло крушение, введен режим ЧС местного масштаба.

В Азербайджане сегодня объявлен траур. Также сообщалось, что компания Embraer сделала заявление по поводу крушения ее самолета близ Актау.

В Минтрансе сообщили, что в Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

В МЧС РК сообщили, что из 38 погибших опознаны 10 человек. О состоянии пострадавших на 26 декабря рассказали в Минздраве.

А премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил провести внеплановую ревизию аэропортов в стране. Также стало известно, что еще один черный ящик нашли на месте авиакатастрофы в Актау. Оба бортовых самописца будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий и впоследствии будут просмотрены.