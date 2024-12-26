Бозумбаев: ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer

Канат Бозумбаев, который возглавил правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы, на брифинге в Актау сообщил о прибытии представителей компании Embraer, передает NUR.KZ.

Завтра ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer, заявил Канат Бозумбаев.

Напомним, что бразильская компания Embraer производит коммерческие, военные и деловые самолеты. Самомлет этой компании потерпел крушение накануне в Мангистауской области.

После трагедии конгломерат сделал заявление касательно крушения самолета близ Актау.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета.

Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. Ночью МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, накануне в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

В Азербайджане сегодня объявлен траур. В стране отменены массовые мероприятия, приспущены флаги, изменена сетка вещания телеканалов.

Также список погибших в авиакатастрофе сегодня опубликовал Минздрав Азербайджана.

По последним данным, опознаны 10 из 38 тел погибших - среди них: 3 гражданина Казахстана, 3 России и 4 Азербайджана.