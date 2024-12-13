Два Mercedes, Lexus, квартиры в элитных ЖК: арестовано имущество Перизат Кайрат

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили об аресте недвижимости и имущества соучредителя и руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в Telegram-канале агентства, с санкции суда под арест взята элитная недвижимость в Астане, а именно:

квартиры и парковочные места в ЖК "Akbulak Riviera", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау", "Sensata Plaza", в коттеджном городке "Vela Village";

автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval.

Следствие считает, что все это было приобретено на деньги, полученные преступным путем.

"В ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и др., приобретенные на средства, собранные на благотворительность", – говорится в сообщении.

Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами. Дальнейшую судьбу изъятых предметов определит суд.

Расследование продолжается.

Помимо этого, в АФМ обратились к казахстанцам.

"Если вам известна информация о местонахождении средств, недвижимости и другого имущества Перизат Кайрат, в том числе оформленного на третьих лиц, просим обратиться в АФМ или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78, 70-84-79 (добавочный номер 21384)", – добавили в ведомстве.

Напомним, в середине ноября стало известно, что активистку волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

В ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ раскрыли подробности дела. В ведомстве заявили, что в прошлом году Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания помощи жителям Палестины. По этому эпизоду ее подозревают в хищении 200 млн тенге.

А 16 ноября сообщалось, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.