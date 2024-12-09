"Комфорт - понятие относительное": аким ВКО о жалобах жителей по переводу времени

Аким Восточно-Казахстанской области сегодня в СЦК ответил на жалобы жителей по поводу перевода времени - люди говорят, что в регионе рано темнеет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вопрос комфорта - понятие относительное. Всегда, когда меняется время, нужен какой-то момент для физиологической адаптации любого организма. Это занимает неделю-две. Учитывая то, что у многих государственных служащих рабочий день занимает больше времени, эта ситуация нивелировалась. В частности, для меня", - заверил глава региона Ермек Кошербаев.

При этом он сообщил, что есть некоторые сложности для определенной категории граждан.

"Но еще раз повторяю, что мы, как местный исполнительный орган, исполняя решение правительства, будем сейчас и предпринимаем соответствующие меры по адаптации населения к этим изменениям", - указал Кошербаев.

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами. На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Ранее один из инициаторов перевода времени в Казахстане - депутат Еркин Абиль - комментировал неутихающие споры вокруг смены часового пояса. Об этом также высказывался министр торговли.

Также мы писали, что министр Саясат Нурбек рассказал, что примерно 90-100 млн вложат в исследование о том, как единый часовой пояс влияет на здоровье казахстанцев.