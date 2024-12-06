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"Датчик" угарного газа ходил по домам жителей ВКО (фото, видео)

Опубликовано:

Профилактическая акция ДЧС ВКО
Профилактическая акция. Фото: ДЧС ВКО

Спасатели провели профилактический рейд по домам с печным отоплением. Сотрудник в костюме датчика угарного газа рассказал казахстанцам о мерах предосторожности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как сообщается на официальном сайте Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО РК, в период отопительного периода спасатели Восточного Казахстана проводят профилактическую работу в домах с печным отоплением.

"Чтобы рейды были плодотворными и жители осознавали опасность неочищенных во время печей и последствий от угарного газа, сотрудники ДЧС совместно со специалистами Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева изготовили костюм в форме датчика угарного газа и, облачившись в него, посетили жилые дома с волонтерами", - рассказали в ведомстве.

Профилактическая акция ДЧС ВКО
Профилактическая акция. Фото: ДЧС ВКО

Профилактическая акция ДЧС ВКО
Профилактическая акция. Фото: ДЧС ВКО

Владельцам домов "датчик" рассказал, как правильно топить печь в зимний период, насколько важно вовремя устранять нарушения, чтобы угарный газ не проник в дом, и о функциональности умного прибора, своевременно предупреждающего об опасности.

Профилактическая акция ДЧС ВКО
Профилактическая акция. Фото: ДЧС ВКО

"Для человека угарный газ - сильнейший яд, который не имеет запаха и цвета. Датчик выполняет функцию своего рода сигнализатора. Это позволит жителям вовремя принять меры по своему спасению, ведь несчастные случаи чаще всего происходят в ночное время, когда жители спят", - отметили в ДЧС ВКО.

"Ежегодно в целях предупреждения происшествий реализуется установка датчиков угарного газа в социально незащищенных семьях. Всего в регионе за последние года установлено порядка 15 тысяч "умных" датчиков, которые спасли жизнь 42 человек, 36 из них детей",- отметил Нуржан Омиржанов, начальник Управления ГПК ДЧС ВКО.

Профилактическая акция ДЧС ВКО
Профилактическая акция. Фото: ДЧС ВКО

Спасатели предупреждают, чтобы сохранить свою жизнь, необходимо:

  • Чистку печи проводить не менее 1 раза в 3 месяца.
  • Не оставлять без присмотра топящиеся печи.
  • Не применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
  • Стараться заканчивать топку за несколько часов до сна. Не закрывать задвижку, пусть даже потеряется немного тепла, чем закрыть с несгоревшими углями и получить отравление угарным газом.
  • Проверять вентиляцию.

Напомним, ранее мы писали, что в Караганде бесплатно установили 1838 датчиков угарного газа в домах социально уязвимых категорий граждан. В акимате рассказали, что датчики угарного газа срабатывают при повышении концентрации газа в воздухе, давая возможность покинуть помещение и предотвратить отравление. Это особенно важно ночью, когда люди спят и не могут заметить признаки интоксикации.

В октябре сообщалось, что в Павлодарской области из-за неисправных печей произошло два пожара, в результате которых погибли три местных жителя.

Ранее в сентябре на брифинге по вопросам начала отопительного периода представители ДЧС Павлодарской области озвучили причины гибели людей в регионе. По их словам, ежегодно 70-80% пожаров в Павлодарской области приходится на жилой сектор, из них 65% случается в отопительный период.

Этой весной в селе Антоновка Северо-Казахстанской области девять человек из одной семьи - мать и ее восемь детей отравились угарным газом. Все были госпитализированы.

В марте в городе Аягоз в области Абай зарегистрировали сразу два случая отравления угарным газом. Пострадавшие - дети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197190-datchik-ugarnogo-gaza-hodil-po-domam-zhiteley-vko-foto-video/

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