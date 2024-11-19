Датчики угарного газа бесплатно устанавливают в Караганде

В Караганде бесплатно установили 1838 датчиков угарного газа в домах социально уязвимых категорий граждан, в том числе многодетных семей и ветеранов ВОВ, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 1838 датчиков угарного газа абсолютно бесплатно установили специалисты отдела жилищной инспекции города совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям в домах и квартирах Караганды.

Акиматом города было принято решение оказать бесплатную помощь в установке датчиков угарного газа для многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, а также ветеранов ВОВ и других социально уязвимых слоев населения. Данная работа продолжается, в планах установить еще порядка тысячи штук.

"Зимой, в период отопительного сезона, если у вас в доме есть газовая плита, колонка, камин, газовое оборудование, риск утечки угарного газа возрастает. Именно поэтому специалисты рекомендуют установить датчики, которые помогут выявить утечку на ранней стадии", — говорится в сообщении.

Почему стоит установить датчики угарного газа

В акимате рассказали, что датчики угарного газа срабатывают при повышении концентрации газа в воздухе, давая возможность покинуть помещение и предотвратить отравление. Это особенно важно ночью, когда люди спят и не могут заметить признаки интоксикации.

Даже низкие дозы угарного газа могут вызвать головную боль, головокружение и тошноту, а более высокие — привести к серьезным отравлениям и смерти. Особенно уязвимы дети и пожилые люди.

"Установив датчики, вы защищаете не только себя, но и тех, кто не может позаботиться о себе сам", — заключили в ведомстве.

Напомним, ранее в одном из жилых домов Караганды случился пожар. В результате ЧП погиб мужчина, еще два человека отравились дымом. Пожар был полностью ликвидирован, причины происшествия выясняются.

По информации на сайте "Электронного правительства", угарный газ крайне ядовит для человека.

Отравление им может нанести серьезный ущерб здоровью и закончиться летальным исходом. Угарный газ не имеет запаха, потому его очень сложно распознать.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

при легких отравлениях (головокружение и тошнота) - быстро вынести пострадавшего из зоны действия угарного газа, обеспечить приток свежего воздуха (открыть форточки и двери);

если пострадавший в сознании - дать понюхать нашатырный спирт, растереть тело, напоить крепким чаем или кофе, вызвать скорую помощь;

если пострадавший без сознания - немедленно начать делать искусственное дыхание до приезда скорой помощи.

Даже при легком отравлении угарным газом не оставляйте пострадавшего без присмотра до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму, и готовьтесь при необходимости вызвать скорую помощь.

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