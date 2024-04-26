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Эзотерика

Женщина и восемь ее детей отравились угарным газом на севере Казахстана

Опубликовано:

Печь в частном доме
Печь. Иллюстративное фото: urtaeva_alla / Getty Images

В селе Антоновка Северо-Казахстанской области девять человек из одной семьи отравились угарным газом. Все они госпитализированы, передает издание Петропавловск.news.

Сообщается, что ЧП произошло утром 25 апреля - на пульт 112 поступило сообщение об отравлении людей в Айыртауском районе.

Выяснилось, что отравление угарным газом получили члены одной семьи - мать и восемь ее детей. Самой женщине 34 года, старшему ребенку - 15 лет, а самому младшему - 6 лет. Все они были госпитализированы в районную больницу.

По предварительным данным, они получили отравление вследствие нарушения правил эксплуатации печи на твердом топливе — преждевременного закрытия заслонки печи.

Издание пишет, что в этот дом семья переехала всего два дня назад, 23 апреля, на период ремонта. Ранее сотрудники ЧС при совершении подворового обхода вручали памятки с правилами соблюдения правил пожарной безопасности. Здесь также был установлен датчик угарного газа. С членами данной семьи проводили профилактическую работу по соблюдению правил пожарной безопасности.

В целях предупреждения отравления и гибели людей департамент по ЧС СКО настоятельно рекомендует жителям проверить противопожарное состояние своих домов, квартир, особо обращая внимание на печное отопление и исправность электропроводки и электроприборов. Если какие-либо недостатки обнаружены, их необходимо немедленно устранить.

Если пожар все-таки случился, немедленно звоните на телефон 101 или 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2091458-zhenshchina-i-vosem-ee-detey-otravilis-ugarnym-gazom-na-severe-kazahstana/

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