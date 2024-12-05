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Статую Свободы хотят сделать в Карагандинской области

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Объекты, созданные осужденными
Объекты, созданные осужденными. Фото: polisia.kz

Осужденные, отбывающие наказание в Карагандинской области, своими руками создали скульптуры Золотого человека, Фемиды и снежных барсов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в одной из колоний Карагандинской области осужденные приступили к созданию скульптур своими руками.

За последние полгода на территории исправительного учреждения появились различные арт-объекты, включая изображения Золотого человека у административного здания, Фемиды у зала судебных заседаний, шахматные фигуры, охраняющие карантинное отделение, а также снежные барсы, скульптура орла и другие.

"Ранее я занимался резьбой по дереву, но мне всегда нравилось изучать что-то новое и пробовать свои силы в различных направлениях. Я стремлюсь расширять границы своего мастерства", — поделился один из заключенных.

Осужденные из Караганды
Осужденные. Фото: polisia.kz

Другой, осужденный за кражу и выросший в детском доме, не любит вспоминать о своем прошлом. Однако он рассказывает, что в детстве любил лепить фигуры из снега, и заниматься скульптурой всегда было его мечтой.

В планах мужчин — создать фигуру Статуи Свободы, которая станет символом ценности свободы и счастья для каждого человека.

"Оступиться может каждый, но не каждый находит в себе силы измениться. Мы пытаемся поддерживать старания наших подопечных, ведь это дает им стимул к самоопределению и возможность встать на путь исправления", — отметил начальник учреждения Еркин Рсалдин.

Ранее сообщалось, что осужденные РГУ "Учреждение №31" КУИС МВД РК обучались изготовлению гипсовых изделий на практикуме, что может помочь им в будущем начать собственный бизнес.

Помимо этого, в регионе осужденный пенсионного возраста завершает работу над уникальным научным проектом по генерации электроэнергии.

А на одном из зданий областного центра появился мурал в честь Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, созданный осужденным, отбывающим наказание в учреждении № 36.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196722-statuyu-svobody-hotyat-sdelat-v-karagandinskoy-oblasti/

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