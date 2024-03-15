Три ребенка отравились угарным газом в области Абай

В городе Аягоз в области Абай вчера, 14 марта, зарегистрировали сразу два случая отравления угарным газом. Пострадавшие - дети, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, в обоих случаях в частных жилых домах при очистке дымохода отопительной печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и госпитализированы в больницу трое несовершеннолетних 2008, 2015 и 2021 годов рождения в состоянии средней степени тяжести.

В данных домах проводились инструктажи по пожарной безопасности, подчеркнули в министерстве.

"Уважаемые жильцы частного сектора! В отопительный период необходимо заблаговременно позаботиться о ремонте отопительных печей", - напомнили казахстанцам спасатели.