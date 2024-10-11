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Эзотерика

Три человека погибли из-за неисправных печей в Павлодарской области

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Огонь в печи
Дрова горят в печи. Иллюстративное фото: Rawf8 / Getty Images

В Павлодарской области с начала отопительного сезона из-за неисправных печей произошло два пожара, в результате которых погибли три местных жителя, передает Pavlodarnews.kz.

Огонь унес жизнь жителя Актогайского района, еще двое задохнулись угарным газом в селе Черноярка.

Пожарные подчеркивают: трагедий можно избежать, если соблюдать правила пожарной безопасности. О них специалисты напоминают в течение всего отопительного сезона.

"Сотрудники органов гражданской защиты совместно с местной полицейской службой, волонтерскими организациями и представителями местных исполнительных органов на основании утвержденного плана проводят профилактические мероприятия", - сообщили в ДЧС региона.

С 15 августа по сегодняшний день в профилактике пожаров задействовали больше тысячи человек, они обошли 16 тыс. жилых домов, охватили почти 30 тыс. человек. Между тем в 1266 домах нашли нарушения в использовании печей. 

"За счет средств местных исполнительных органов и неправительственных организаций установили 462 датчика угарного газа", - рассказали в ДЧС Павлодарской области.

Кроме того, спасатели провели 190 практических тренировок по эвакуации людей из зданий. В жилом секторе с жителями региона проводили акции "За безопасность вместе", "Чистый дымоход" и "Час пожарной безопасности".

Ранее руководство ДЧС Павлодарской области на брифинге по вопросам начала отопительного периода рассказало, от чего гибнут люди в отопительный сезон. Ежегодно 70-80% пожаров в регионе приходится на жилой сектор, из них 65% случается именно в отопительный период.

А жители нескольких многоэтажек в Семее пожаловались на отсутствие центрального отопления. Они греются обогревателями и топят печи прямо в квартирах. По словам людей, на обогрев они тратят почти половину пенсии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2173255-tri-cheloveka-pogibli-iz-za-neispravnyh-pechey-v-pavlodarskoy-oblasti/

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