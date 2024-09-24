Стало известно, от чего гибнут павлодарцы в отопительный сезон

Руководство ДЧС Павлодарской области участвовало в брифинге по вопросам начала отопительного периода. На нем стали известны причины гибели людей в регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, брифинг состоялся в региональной службе коммуникации Павлодарской области.

По словам заместителя начальника ДЧС Кайрата Шаймарденова, ежегодно 70-80% пожаров в Павлодарской области приходится на жилой сектор, из них 65% случается в отопительный период.

"Основные причины возникновения пожаров в жилом секторе - это неосторожное обращение с огнем, нарушение монтажа и эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей", - отметили в ДЧС Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что нарушения, связанные с печным отоплением, допускаются уже на стадии строительства и установок, в том числе конструктивные изменения.

Так, за отопительный период 2023-2024 годов в жилом секторе Павлодарской области зарегистрировали 77 пожаров, в которых погибли 6 человек, травмированы при пожаре 10 человек, погибли от отравления угарным газом 3 человека, пострадали - трое.

"С целью предупреждения пожаров ДЧС совместно с местной полицейской службой, представителями местных исполнительных органов и волонтерских организаций на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с населением в области пожарной безопасности", - подчеркнули в ДЧС Павлодарской области.

Так, согласно проведенной корректировке, на учете департамента находятся 1233 жилых дома социально уязвимых слоев населения, все дома на сегодняшний день посетили с охватом 3619 человек.

За счет средств местных исполнительных органов и неправительственных организаций установили 275 датчиков угарного газа.

На брифинге. Фото: gov.kz

"В целях безопасности отопительные печи перед началом эксплуатации должны быть проверены и отремонтированы, должны иметь установленные нормами противопожарные разделки от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений, в обязательном порядке должен быть установлен предтопочный лист размером не менее 0,5х0,7 метров.

В течение одного раза в три месяца, а также перед началом отопительного сезона необходимо очищать дымоходы и печи от сажи, дымоходы должны быть выполнены из красного кирпича, оборудованы искрогасителями. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят домовые каналы, должны быть побелены", - проинформировал Кайрат Шаймарденов.

Ранее в Экибастузе произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Огнеборцы с помощью автолестницы и спасательных колпаков эвакуировали шесть жителей дома, пострадавших не было.

А в городе Аксу Павлодарской области пожарные предотвратили взрыв в горящем частном доме. Они извлекли из пламени два газовых баллона по 27 литров. Пострадавших не было - хозяева успели выбежать на улицу.