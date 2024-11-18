Редких диких животных зафиксировала фотоловушка в Чарынском нацпарке (видео)

На территории Чарынского государственного национального природного парка дикие животные попали в объектив фотоловушек, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

"Фотоловушки, установленные на территории Сартогай Чарынского ГНПП, зафиксировали редких животных Казахстана. Среди обнаруженных видов особенно выделяются дикий кабан (Sus scrofa) и косуля (Capreolus capreolus)", - говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.

Эти результаты, как уверены в ведомстве, подтверждают высокое биоразнообразие региона и предоставляют возможность изучения мест обитания животных.

Полученные данные помогут усовершенствовать меры по охране диких животных и их среды обитания.

На прошлой неделе заинтересовавшегося камерой снежного барса сняли крупным планом в ВКО.

Также мы писали, что рысь, сибирский козел и орел попали в объектив фотоловушки в ВКО.

Сообщалось, что сибирский горный козел и лиса попали в фотоловушку в Чарынском национальном природном парке, а три снежных барса попали в фотоловушку в нацпарке в ВКО.

Также недавно тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области. До этого краснокнижного тяньшанского медведя также удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.

А в Устюртском государственном природном заповеднике в сентябре в фотоловушку попал переднеазиатский леопард, который находится под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы.