Горный козел "удивился" фотоловушке в Чарынском каньоне (видео)

Сибирский горный козел и лиса попали в фотоловушку в Чарынском национальном природном парке, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

На странице Комитета в Instagram опубликовали видео с очередными животными, попавшими в фотоловушки, установленных в Чарынском государственном национальном природном парке.

В Комитете отметили, что они нужны для изучения биоразнообразия млекопитающих, а также позволяют эффективно отслеживать и вести учет животных.

Так, в одну из фотоловушек в текущем году попали лиса и сибирский горный козел. Сначала на кадрах видно маленьких козлят, после чего в кадре крупным планом неожиданно появляется взрослая особь. Судя по всему, горный козел заметил фотоловушку, так как он удивленно разглядывал ее.

Кроме того, на кадрах видно лису, которая пьет воду из подготовленного работниками парка места, а также озирается по сторонам.

"Каждый кадр напоминает нам о богатстве природы и важности ее охраны. Давайте работать вместе, чтобы сохранить природу", - призвали в Комитете.

Отметим, что на странице Комитета периодически публикуют разных животных, которых удалось заснять на фотоловушки. Недавно были опубликованы фото с сурком, обитающим в Катон-Карагае.

Ранее мы писали, что три снежных барса попали в фотоловушку в нацпарке в ВКО.

Также недавно тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области. До этого краснокнижного тяньшанского медведя также удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.

А в Устюртском государственном природном заповеднике в сентябре в фотоловушку попал переднеазиатский леопард, который находится под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы.