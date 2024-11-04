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Рысь, сибирский козел и орел попали в объектив фотоловушки в ВКО

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Сибирский козел
Сибирский козел. Фото: br.katonkaragai.kz

Животных удалось запечатлеть на фотокамеру в одном из лесничеств на территории Катон-Карагайского национального парка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, фотоловушка, установленная в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, снова зафиксировала редких обитателей: рысь, сибирского горного козла и орла.

"Эти уникальные кадры служат важным источником для изучения жизни дикой природы и охраны редких видов. Подобные находки открывают новые возможности для изучения и сохранения биологического разнообразия Южного Алтая", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Рысь, как сообщается на официальном сайте Катон-Карагайского национального парка, - это вид диких кошек, обитающих в горных районах нашей страны, включая Катон-Карагайский национальный парк. Эти животные, как правило, остаются вне внимания людей, но их защита крайне важна. Рыси играют ключевую роль в поддержании биологического баланса и являются хищниками.

Сибирские горные козлы, в свою очередь, свободно передвигаются по вершинам гор и крутым скалам, адаптируясь к экстремальным условиям природы. Согласно данным учета, в Катон-Карагайском национальном парке обитает около 900 сибирских горных козлов.

Недавно мы писали, что сибирский горный козел и лиса попали в фотоловушку в Чарынском национальном природном парке.

Сообщалось, что три снежных барса попали в фотоловушку в нацпарке в ВКО.

Также недавно тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области. До этого краснокнижного тяньшанского медведя также удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.

А в Устюртском государственном природном заповеднике в сентябре в фотоловушку попал переднеазиатский леопард, который находится под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182929-rys-sibirskiy-kozel-i-orel-popali-v-obektiv-fotolovushki-v-vko/

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