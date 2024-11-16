"Казахи все, не дадут голодать": соседи помогают выжить 72-летней актюбинке (видео)

72-летняя актюбинка живет в доме без света, газа и воды. Еще у Валентины Бердиной нет документов, из-за чего она не получает пенсию. Голодать женщине не дают соседи, передает телеканал КТК.

В свои 72 года Валентина Бердина не выпускает из рук топор. Расслабляться некогда. Ведь на дворе почти зима. В доме, который отапливается печью, нужно постоянно поддерживать огонь. Это единственный источник тепла и света для пожилой женщины.

"Ну, у меня денег не было оплатить. Муж болел раком и умер. Уже 22 года. И мне все поотключали. А со светом - какая-то баба пришла к сыну: "Я будут жить с ним". Она, говорит, за свет платила. Говорит: "Я платила за свет". Мне бы квитанции посмотреть. Я верила, я верю человеку, понимаете. А она, оказывается, не платила", - поделилась Валентина Бердина.

В этом доме Валентина Петровна родилась, создала свою семью, родила двоих детей. Но к старости осталась совсем одна. Дочку пенсионерка давно не видела. Изредка вроде бы навещает сын. Но помощи от них женщина не ждет.

Возможно, все было бы гораздо легче, если бы Валентина Петровна получала пенсию. Но из документов у нее только свидетельства о рождении и браке, остальное потеряла. Поэтому оформить выплаты не может. Спасают соседи.

"Да вы что! Тут дадут голодовать! Извините, пожалуйста! Казахи все. Я одна русская здесь. Тут не дадут голодать. Вот барана зарезали вчера. Тоже принесут. Нормально! Я сама еще могу пахать, работать. Но меня не берут", - говорит пенсионерка.

Недавно о бедствующей женщине узнали волонтеры и совместными силами погасили коммунальные долги. Со дня на день должно появиться электричество и, возможно, газовое отопление.

А вот с оформлением пенсии, говорят, будет сложнее. Рассчитывать на помощь соцработников не стоит.

"Бердиной наша услуга не положена, так как у нее есть в городе дети трудоспособного возраста, которые согласно Кодексу "О браке (супружестве) и семье" должны ухаживать за своей нетрудоспособной мамой и заботиться о ней", - пояснила директор Центра социальной помощи Актобе Назия Шаяхметова.

Помощь от государства положена только в том случае, если дети официально от нее откажутся. Тогда Валентина Петровна будет признана одинокой, ей смогут предоставить соцработника.

Несмотря на все сложности, баба Валя улыбается и радуется жизни. Уверена, что все еще образуется. Новость о том, что скоро в доме появится свет, и вовсе стала для нее настоящим событием.

Источник: телеканал КТК

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