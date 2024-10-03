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Тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области (видео)

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Тянь-шанский бурый медведь
Тянь-шанский бурый медведь. Кадр из видео: instagram.com/qazaqormany

В Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке, расположенном в Алматинской области, в фотоловушку попали медведи, передает NUR.KZ.

Публикация об этом появилась в Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК. На видео запечатлелись крупный медведь и медведь-подросток поменьше размером.

Ведомство отмечает, что тяньшанский бурый медведь занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу РК. Он относится к классу млекопитающих и встречается в заповеднике на высоте 1500-3500 м над уровнем моря. Длина тела медведя может составлять 1,5-2,2 м, масса 135-200 кг.

Добавим, ранее в июле краснокнижного тяньшанского медведя удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя. До этого еще одна фотоловушка также засняла тяньшанского бурого медведя.

А в Устюртском государственном природном заповеднике в сентябре в фотоловушку попал переднеазиатский леопард, который находится под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы.

О том, какие животные включены в Красную книгу Казахстана, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169294-tyanshanskie-burye-medvedi-popali-v-fotolovushku-v-almatinskoy-oblasti-video/

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