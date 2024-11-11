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Алматинец предложил изменить рабочий график в городе из-за перевода времени

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Алматы
Алматы, 17.00. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинец предложил изменить рабочий график муниципальных служб города с 07:00 до 16:00 и в пробном режиме поменять режим работы общественного транспорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Такое предложение Александр П. опубликовал на сайте epetition.kz, адресовав его акимату города.

"В ходе обсуждения было заявлено, что главы городов и областей могут принимать решения относительно времени работы подведомственных служб и органов. С учетом этого прошу рассмотреть возможность временного изменения времени начала работы муниципальных служб на 2 часа раньше.

Например, если сейчас организации начинают работу в 9 часов утра и заканчивают в 18 часов вечера, то предлагаю установить время начала рабочего дня на 7 часов утра, а окончания - на 16 часов дня. Аналогичные изменения предлагается внести в график работы общественного транспорта. Это позволит жителям более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты", - пишет автор петиции.

Он добавил, что Алматы расположен в горной местности, где рассвет наступает очень рано, а закат наступает быстро.

"Летом, например, уже в 20:00 становится темно как ночью. Исходя из этого предлагаю провести пробный перевод времени начала и окончания работы муниципальных служб и общественного транспорта. Это позволит оценить, насколько такое изменение будет способствовать улучшению условий жизни горожан и более рациональному использованию светового дня", - пояснил мужчина.

Напомним, ранее министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей из школы и тем не пришлось идти в темноте.

Тем не менее казахстанцы не сдаются: 23 октября на сайте E-Petition.kz появилась новая петиция о часовом поясе, где предлагается перевести время в ряде регионов на два часа вперед. Петицию можно подписать с 17 ноября, после того, как она пройдет модерацию уполномоченным органом.

Также мы показывали, насколько светло или темно в разных городах Казахстана в одно и то же время. Так, в 17:00 в Актобе еще длится световой день, в то время как на востоке страны визуально уже глубокая ночь.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185601-almatinec-predlozhil-izmenit-rabochiy-grafik-v-gorode-iz-za-perevoda-vremeni/

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