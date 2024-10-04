Двух казахстанских военнослужащих наградили медалями ООН
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В Конго за вклад в поддержание мира и безопасности военнослужащих подполковника Алтынбека Жалмуханова и майора Батыра Туякова наградили медалями ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.
Как сообщается на сайте министерства, на церемонии вручения наград командующий миссией генерал-майор Кхар Диуф, отмечая заслуги Алтынбека Жалмуханова, подчеркнул его вклад в стабилизацию ситуации в регионе, преданность делу и лидерские качества.
Офицеры Алтынбек Жалмуханов и Батыр Туяков проходят службу в составе Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.
В Минобороны отмечают, что майор Туяков – первый представитель казахстанских Вооруженных сил, принявший участие в миротворческой миссии в этой стране.
"На протяжении года он достойно выполнял обязанности военного наблюдателя и проявил себя как профессионал высокого класса", – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в январе в парламенте проголосовали за предложение президента о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил РК в количестве до 430 человек для участия в миссиях Организации Объединенных Наций.
Глава Минобороны Руслан Жаксылыков подчеркнул, что это первый случай за всю историю казахстанского миротворчества, когда казахстанские военнослужащие будут участвовать в миссиях ООН под собственным флагом. Ранее они входили в состав индийской миссии.
Сообщалось, куда именно направят казахстанских миротворцев – они участвуют в четырех миссиях ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее.
Позже стало известно, сколько будут получать военнослужащие, участвующие в миссиях ООН – на каждого организация будет направлять по 1 тыс. долларов в месяц.
Министр обороны тогда подчеркивал, что Казахстан не втягивается в военный конфликт, а выполняет миротворческие функции в соответствии с задачами ООН. Он отметил, что это почетная миссия для страны.
На сайте Минобороны указано, что мандат миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго включает защиту гражданского населения, гуманитарного персонала и правозащитников, оказание поддержки правительству в его работе по стабилизации и упрочению мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170119-dvuh-kazahstanskih-voennosluzhashchih-nagradili-medalyami-oon/
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