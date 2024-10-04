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Двух казахстанских военнослужащих наградили медалями ООН

Опубликовано:

Награждение
Награждение. Фото: gov.kz

В Конго за вклад в поддержание мира и безопасности военнослужащих подполковника Алтынбека Жалмуханова и майора Батыра Туякова наградили медалями ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщается на сайте министерства, на церемонии вручения наград командующий миссией генерал-майор Кхар Диуф, отмечая заслуги Алтынбека Жалмуханова, подчеркнул его вклад в стабилизацию ситуации в регионе, преданность делу и лидерские качества.

Офицеры Алтынбек Жалмуханов и Батыр Туяков проходят службу в составе Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

В Минобороны отмечают, что майор Туяков – первый представитель казахстанских Вооруженных сил, принявший участие в миротворческой миссии в этой стране.

"На протяжении года он достойно выполнял обязанности военного наблюдателя и проявил себя как профессионал высокого класса", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в январе в парламенте проголосовали за предложение президента о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил РК в количестве до 430 человек для участия в миссиях Организации Объединенных Наций.

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков подчеркнул, что это первый случай за всю историю казахстанского миротворчества, когда казахстанские военнослужащие будут участвовать в миссиях ООН под собственным флагом. Ранее они входили в состав индийской миссии.

Сообщалось, куда именно направят казахстанских миротворцев они участвуют в четырех миссиях ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее.

Позже стало известно, сколько будут получать военнослужащие, участвующие в миссиях ООН на каждого организация будет направлять по 1 тыс. долларов в месяц.

Министр обороны тогда подчеркивал, что Казахстан не втягивается в военный конфликт, а выполняет миротворческие функции в соответствии с задачами ООН. Он отметил, что это почетная миссия для страны.

На сайте Минобороны указано, что мандат миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго включает защиту гражданского населения, гуманитарного персонала и правозащитников, оказание поддержки правительству в его работе по стабилизации и упрочению мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170119-dvuh-kazahstanskih-voennosluzhashchih-nagradili-medalyami-oon/

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