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"Обращались с необычными просьбами": трогательное видео сняли в павлодарской колонии

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Жаслан Исмадиев возле школы
Возле школы при колонии. Фото: polisia.kz

В Павлодаре в школе при учреждении №45 КУИС Жаслан Исмадиев более 40 лет преподает математику и вдохновляет заключенных своим профессионализмом и добротой, передает МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, занятия становятся не только источником знаний, но и поддержкой для осужденных.

Жаслан Исмадиев преподает математику в школе при учреждении уже более 40 лет.

"Я простой парень. Родился в Павлодаре в 1955 году. Начинал свою карьеру на Октябрьском заводе слесарем, но вскоре выбрал педагогическую профессию. Мой общий стаж работы составляет 46 лет, из них 30 лет я являюсь директором школы. Мне всегда нравилось и нравится преподавать, передавать знания, и я ни разу не пожалел о своем выборе", - рассказал учитель.

С годами коллектив школы обновлялся, но Исмадиев оставался верен своей профессии и принятому решению.

"Не буду лукавить: не раз возникали мысли все бросить и уйти. Были разные времена, как и везде. Ученики у нас непростые - взрослые люди с тяжелыми судьбами, психологически и эмоционально надломленные", - сказал он.

Педагог также отметил, что сначала заключенные не всегда шли на контакт с ним. Однако со временем все налаживалось.

"Бывало, они обращались с необычными просьбами. Например, пронести запрещенные вещи, такие как телефоны. Они говорили, что им должны передать кое-что и необходимо принести это в учреждение. Я всегда в таких случаях отвечал: "Ты здесь, чтобы стать лучше". Некоторые из них потом испытывали стыд за свои просьбы. Были также случаи, когда они просили позвонить или навестить маму, но я всегда соблюдал субординацию. Это здесь важно как нигде", - делится педагог.

За эти годы Жаслан Исмадиев сделал очень многое как замечательный человек и педагог. Он не просто любит свою работу - он ею живет.

На протяжении многих лет Исмадиев был членом Совета воспитателей отряда, принимал участие во всех заседаниях, на которых рассматривались дела заключенных за те или иные нарушения. Он всегда проявляет объективность и беспристрастность в своих оценках.

За годы работы у Жаслана Исмадиева сформировался внушительный авторитет: его уважают даже "бывалые" заключенные, и его занятия не пропускают даже злостные нарушители.

"Его занятия проходят на одном дыхании. Он действительно педагог от Бога. Самое главное - к нему мы можем обратиться просто за советом", - говорят заключенные.

В преддверии Дня учителя сотрудники учреждения поздравили Жаслана Исмадиева и пожелали ему здоровья и долголетия. 4 октября педагогу исполнилось 70 лет.

Сотрудники колонии записали для него трогательное видео, в котором заключенные выражают свою благодарность наставнику.

Ранее в Карагандинской области студенты юридического факультета побывали в колонии. Там для них провели практическое занятие в рамках изучения дисциплин уголовно-правового цикла, а также показали быт заключенных.

А в колонии в ВКО трогательное видео сняли с помощью камер сплошного видеонаблюдения. На встречу к пожилому осужденному пришел его внук, чтобы попросить бата - парень в ближайшее время планирует создать семью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2169897-obrashchalis-s-neobychnymi-prosbami-trogatelnoe-video-snyali-v-pavlodarskoy-kolonii/

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