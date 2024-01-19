Куда Казахстан направит миротворческий контингент для участия в миссиях ООН
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На совместном заседании парламента депутаты приняли предложение о направлении миротворцев из Казахстана для участия в миссиях ООН – стало известно, куда их направят, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, миссий ООН, куда направят 430 казахстанских военных, будет несколько. Миссии пройдут в Сирии, Палестине, Израиле, Южном Судане и Судане.
Полное наименование миссий ООН выглядит так:
- "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах" (UNDOF, Сирия – Израиль);
- "Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия" (UNTSO, Палестина – Израиль);
- "Миссия ООН в Республике Южный Судан" (UNMISS, Южный Судан);
- "Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее" (UNISFA, Судан).
Напомним, сегодня парламент одобрил инициативу президента о направлении казахстанских военных для участия в миссиях ООН. Зачитывая предложение президента, глава Минобороны Руслан Жаксылыков отметил, что руководство ООН дало высокую оценку боевой выучке казахстанских военнослужащих и выразило готовность поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в своих миссиях.
Отметим, на сайте Министерства обороны РК указано, что началом участия Казахстана в миротворческих миссиях ООН послужило принятие в 2000 году постановления правительства об утверждении положения о государственном учреждении "Казахстанский миротворческий батальон".
В том же году Казахстан начал миротворческую деятельность по программе НАТО "Партнерство во имя мира".
В августе 2003 года первый инженерно-саперный отряд "Казбата" в количестве 27 человек прибыл в Ирак. За пять лет казахстанские миротворцы обезвредили более 4 млн боеприпасов и взрывных устройств. Все это время они обеспечивали местное население питьевой водой, оказывали нуждающимся медицинскую помощь, говорится в сообщении Минобороны.
С 2014 года около 60 казахстанских военнослужащих, в том числе шесть женщин, в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей приняли участие в миссиях ООН в Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре, Ливане, Центральноафриканской Республике и Мали.
В 2018 году в Ливан была направлена первая казахстанская рота, действовавшая на основании мандата ООН. За пять лет было произведено восемь ротаций личного состава национального миротворческого контингента.
Сейчас в Ливане проходят службу девять казахстанских миротворцев, в Западной Сахаре – шесть, в Мали и Центральноафриканской Республике – по два.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056341-v-kakie-strany-kazahstan-napravit-mirotvorcheskiy-kontingent-dlya-uchastiya-v-missiyah-oon/