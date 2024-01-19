Куда Казахстан направит миротворческий контингент для участия в миссиях ООН

На совместном заседании парламента депутаты приняли предложение о направлении миротворцев из Казахстана для участия в миссиях ООН – стало известно, куда их направят, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, миссий ООН, куда направят 430 казахстанских военных, будет несколько. Миссии пройдут в Сирии, Палестине, Израиле, Южном Судане и Судане.

Полное наименование миссий ООН выглядит так:

"Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах" (UNDOF, Сирия – Израиль); "Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия" (UNTSO, Палестина – Израиль); "Миссия ООН в Республике Южный Судан" (UNMISS, Южный Судан); "Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее" (UNISFA, Судан).

Напомним, сегодня парламент одобрил инициативу президента о направлении казахстанских военных для участия в миссиях ООН. Зачитывая предложение президента, глава Минобороны Руслан Жаксылыков отметил, что руководство ООН дало высокую оценку боевой выучке казахстанских военнослужащих и выразило готовность поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в своих миссиях.

Отметим, на сайте Министерства обороны РК указано, что началом участия Казахстана в миротворческих миссиях ООН послужило принятие в 2000 году постановления правительства об утверждении положения о государственном учреждении "Казахстанский миротворческий батальон".

В том же году Казахстан начал миротворческую деятельность по программе НАТО "Партнерство во имя мира".

В августе 2003 года первый инженерно-саперный отряд "Казбата" в количестве 27 человек прибыл в Ирак. За пять лет казахстанские миротворцы обезвредили более 4 млн боеприпасов и взрывных устройств. Все это время они обеспечивали местное население питьевой водой, оказывали нуждающимся медицинскую помощь, говорится в сообщении Минобороны.

С 2014 года около 60 казахстанских военнослужащих, в том числе шесть женщин, в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей приняли участие в миссиях ООН в Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре, Ливане, Центральноафриканской Республике и Мали.

В 2018 году в Ливан была направлена первая казахстанская рота, действовавшая на основании мандата ООН. За пять лет было произведено восемь ротаций личного состава национального миротворческого контингента.

Сейчас в Ливане проходят службу девять казахстанских миротворцев, в Западной Сахаре – шесть, в Мали и Центральноафриканской Республике – по два.