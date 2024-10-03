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Разгуливающих среди водорослей фламинго сняли на видео в Мангистау

Опубликовано:

Фламинго
Фламинго. Иллюстративное фото: pexels.com

Блогер Азамат Сарсенбаев, известный казахстанцам публикацией природных кадров, разместил в соцсети красивое видео с фламинго в Актау, передает NUR.KZ.

Пост появился в Instagram-аккаунте Сарсенбаева. На видео видны фламинго, грациозно ступающие в воде среди красных водорослей.

"Почему фламинго серые?

Потому что серый является настоящим цветом фламинго, по крайней мере, они обладают этим цветом при рождении, и постепенно, благодаря питанию (питаются водорослями и рачками, которые содержат определенные пигменты), по мере взросления окрашиваются в привычные розовый и красный цвета", - пишет Азамат.

Пользователи в комментариях восхищаются красотой птиц в природной среде и благодарят блогера за видео.

Напомним, также сегодня Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК показал видео краснокнижных тяньшанских бурых медведей, попавших в фотоловушки в Алматинской области.

А в Устюртском государственном природном заповеднике в сентябре в фотоловушку попал переднеазиатский леопард, который находится под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы.

В городской среде тоже встречаются животные. Например, в сентябре в Сети появилось видео, снятое астанчанкой в одном из парков столицы. На нем девушка запечатлела необычного хомяка вида "карбыш", попавшегося ей на глаза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169553-razgulivayushchih-sredi-vodorosley-flamingo-snyali-na-video-v-mangistau/

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