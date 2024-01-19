Отправку 430 казахстанских миротворцев на участие в миссии ООН одобрил парламент

Сегодня в Астане прошло совместное заседание палат парламента для рассмотрения вопроса о направлении казахстанских военных для участия в миссиях ООН, передает корреспондент NUR.KZ.

Инициативу, предложенную президентом Касым-Жомартом Токаевым, от имени главы государства подробно озвучил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

Он отметил, что военнослужащие направляются для участия в миссиях ООН для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности.

"В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: 6 офицеров в Западной Сахаре, 2 офицера в Центральноафриканской Республике, 2 офицера в Демократической Республике Конго, 9 военнослужащих в Ливане.

Руководством ООН дана высокая оценка боевой выучке наших военнослужащих и выражена готовность поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в миссиях ООН.

На фоне сокращения миротворческих миссий растет конкуренция между странами, предоставляющими миротворческие воинские контингенты. В целях закрепления позиций Казахстана в рамках миротворческой деятельности ООН считаю целесообразным и предлагаю продолжить поэтапное расширение географии участия Вооруженных Сил РК в миротворческих миссиях в рамках главы VII устава ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее", - заявил министр обороны.

Он добавил, что казахстанские военные смогут укрепить боеготовность войск и наработать практический опыт, а также приобрести навыки для миротворческих операций.

В соответствии с подпунктом 5) статьи 53 Конституции РК парламент постановил поддержать предложение президента о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил РК в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН в следующие страны:

Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (UNDOF, Сирия – Израиль); Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (UNTSO, Палестина – Израиль); Миссия ООН в Республике Южный Судан (UNMISS, Южный Судан); Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (UNISFA, Судан).

На официальном сайте ООН указано, что под миротворчеством понимается применение многонациональных сил под командованием ООН для ограничения и урегулирования конфликтов между странами.

Миротворческие операции выполняют роль нейтральной третьей стороны для установления и сохранения режима прекращения огня и создания буферной зоны между воюющими сторонами. Кроме того, они оказывают помощь в проведении выборов и в обезвреживании смертоносных наземных мин.

Пока миротворцы обеспечивают мир на местах, посредники из ООН встречаются с руководством воюющих сторон или стран и пытаются найти мирное решение.

Существуют два вида миротворческих операций: миссии наблюдателей и операции с участием миротворческих сил. Наблюдатели безоружны, а военнослужащие миротворческих сил ООН вооружены легким вооружением, которое они могут применять исключительно в целях самообороны.

Миротворцев ООН легко узнать по эмблеме ООН и голубым беретам, которые они носят, находясь на службе. Голубые каски, ставшие символом миротворцев ООН, надеваются во время любых операций, когда существует опасность.

Миротворцы носят свою национальную форму. Правительства, предоставляющие войска, сохраняют полный контроль за своими воинскими контингентами, несущими службу под флагом ООН.