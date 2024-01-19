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"Мы не втягиваемся в военный конфликт": Минобороны об участии миротворцев Казахстана в миссиях ООН

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Военнослужащий в форме
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В кулуарах парламента министр обороны РК Руслан Жаксылыков пояснил, что направление казахстанских миротворцев на миссии ООН не означает участия в военных конфликтах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы не втягиваемся в военный конфликт, мы выполняем миротворческие функции в соответствии задачами ООН. Я вам скажу, что это очень почетная миссия для нашего государства и для военнослужащих. В составе нашей роты в первую очередь: миротворческие подразделения, разведывательные, инженерно-саперные, технические и медицинские подразделения", заявил Жаксылыков.

Министра обороны спросили, есть ли у миротворцев риск погибнуть при выполнении миссии ООН.

"Воинская служба сопряжена с особыми трудностями, сложностями. И мы всегда находимся в зоне риска и в мирное время. Никто не может гарантировать ни я, ни вы, что в ходе выполнения миссии... Может произойти бытовой случай", добавил Жаксылыков.

Миссия миротворческих сил Казахстана

Напомним, что в парламенте сегодня, 19 января, проголосовали за поддержку предложения президента о направлении казахстанских миротворцев для выполнения миссий ООН – всего будет направлено 430 человек.

В парламенте озвучили, в какие страны отправятся казахстанские миротворцы – среди них направления Сирия-Израиль, Палестина-Израиль, Южный Судан и Судан.

Также министр обороны заявил о первой самостоятельной миротворческой миссии Казахстана под собственным флагом – такое разрешение от ООН страна получила впервые. Ранее казахстанские миротворцы выполняли задачи в составе индийского контингента.

Также стало известно, сколько будут получать казахстанские военнослужащие, участвующие в миссиях ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056367-my-ne-vtyagivaemsya-v-voennyy-konflikt-minoborony-ob-uchastii-mirotvortsev-kazahstana-v-missiyah-oon/

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