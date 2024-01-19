ООН впервые разрешила Казахстану самостоятельную миротворческую миссию: что это значит

На совместном заседании парламента министр обороны Руслан Жаксылыков заявил о том, что ООН дала Казахстану первую самостоятельную миротворческую миссию под собственным флагом, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил депутат мажилиса Бактыкожа Измухамбетов, это первый случай за всю историю казахстанского миротворчества.

"Следует особо отметить направление первого самостоятельного национального миротворческого контингента в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах". Развертывание планируется провести с марта 2024 года.

Как вы знаете, при выполнении миссии в Ливане, мы выполняли задачу в составе индийского контингента. На сегодняшний день впервые мы добились того, что ООН нам дала самостоятельную миссию. Мы пойдем выполнять миссию под нашим флагом. Это самое основное", - заявил министр обороны Жаксылыков.

Он добавил, что задачи, которые будут стоять перед казахстанскими миротворцами - патрулирование района, выполнение комендантской службы. Рота будет находиться в резерве.

"Для этих целей мы обеспечиваем нашу роту боевыми колесными машинами в количестве 15 единиц и инженерной техникой, камазами, штатным вооружением, средствами связи и медицинским обеспечением", - сообщил министр.

Отметим, что сегодня в парламенте проголосовали за предложение президента о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил РК в количестве до 430 человек для участия в миссиях Организации Объединенных Наций.

На заседании также стало известно, куда именно направят казахстанских миротворцев - они буду участвовать в четырех миссиях ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее.