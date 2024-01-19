Сколько будут получать казахстанские военнослужащие, участвующие в миссиях ООН

Глава Минобороны в кулуарах парламента рассказал, сколько будут получать участвующие в миротворческой миссии казахстанские военнослужащие, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Жаксылыков сообщил, что Казахстан впервые будет проводить самостоятельную миротворческую миссию на Голанских высотах - это спорная территория на Ближнем Востоке.

"Состав роты - 139 военнослужащих. Хотел бы отметить, что солдат срочной службы там нет, только профессиональные военнослужащие, военнослужащие по контракту и офицеры, прошедшие полный цикл обучения.

Материальная поддержка наших военнослужащих - в составе нашей роты миротворческое подразделение, разведывательное, инженерно-саперное, техническое и медицинское подразделение. Уедут в начале марта. Сколько средств? Нам будут платить по 1 тыс. долларов на одного в месяц", - заявил министр.

Напомним, сегодня в парламенте проголосовали за предложение президента о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил РК в количестве до 430 человек для участия в миссиях Организации Объединенных Наций.

На заседании также стало известно, куда именно направят казахстанских миротворцев - они будут участвовать в четырех миссиях ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее.

Комментируя участие казахстанских военных в миссиях ООН, министр обороны Руслан Жаксылыков подчеркнул, что Казахстан не втягивается в военный конфликт, а выполняет миротворческие функции в соответствии с задачами ООН. Он отметил, что это почетная миссия для страны.

Добавим, что, согласно информации на официальном сайте ООН, под миротворчеством понимается применение многонациональных сил под командованием ООН для ограничения и урегулирования конфликтов между странами.

Миротворческие операции выполняют роль нейтральной третьей стороны для установления и сохранения режима прекращения огня и создания буферной зоны между воюющими сторонами. Кроме того, они оказывают помощь в проведении выборов и в обезвреживании смертоносных наземных мин.

Существуют два вида миротворческих операций: миссии наблюдателей и операции с участием миротворческих сил. Наблюдатели безоружны, а военнослужащие миротворческих сил ООН вооружены легким вооружением, которое они могут применять исключительно в целях самообороны.