Референдум по АЭС в Казахстане: как будет проходить голосование

Зампред ЦИК на заседании рассказал о временных рамках, в которых пройдет голосование на избирательных участках референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает корреспондент NUR.KZ.

"С 6 утра голосование начнется на 84 участках – это в основном воинские части, некоторые вахтовые поселки. В связи с тем, что у них особый распорядок работы или службы, в этой связи (они голосуют - прим. ред.) с 06:00. Сделано это для удобства граждан, которые принимают участие в референдуме", - заявил Петров.

Он же добавил, что на 539 участках из 10 325 предполагается приступить к подсчету голосов после того, как проголосуют все включенные в список.

"Это только те участки, которые образованы в воинских частях, домах отдыха, санаториях, следственных изоляторах и больницах, то есть куда не приедут дополнительные люди с открепительными удостоверениями. Это норма закона - за 10 дней она должна была быть реализована, и она реализована во всех регионах, то есть приступают к подсчету голосов после того, как все проголосуют на 539 таких участках", - отметил он.

Во всех остальных участках, по его словам, процесс голосования будет проходить до 20:00, вне зависимости от того, проголосовали все включенные в список или нет.

"Возможно, граждане, которые получили и получают сейчас открепительные удостоверения окажутся в пределах этого участка и изъявят желание проголосовать на нем", - объяснил это зампред.

Напомним, также сегодня стало известно, как будет проходить голосование для казахстанцев, находящихся за рубежом. Константин Петров рассказал, что за пределами РК было создано 76 участков в 61 стране. Из-за ситуации в Ливане участок там работать не будет, все остальные ждут казахстанцев в назначенное время.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.