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Референдум по строительству АЭС в Казахстане: как будет проходить голосование за рубежом

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АЭС - 3D модель
АЭС. Иллюстративное фото: yangna/Getty Images

Зампред ЦИК Константин Петров на заседании рассказал, сколько участков будут работать за рубежом в день референдума, передает корреспондент NUR.KZ.

При этом Константин Петров отметил, что участок в Ливане будет закрыт.

"Буквально сегодня мы проводили консультации с МИД, и от наших коллег поступила информация о том, что 1 участок в Ливане не будет открыт, потому что вы знаете, что в этой стране идут полномасштабные боевые действия. Ситуация там очень сложная, и, конечно же, нельзя рисковать жизнями и здоровьем наших избирателей, наших сограждан. Поэтому 76 участков и 61 страна мира на сегодняшний момент", - пояснил он.

По его словам, во всех этих участках будут организованы избирательные комиссии.

"Они будут осуществлять свою деятельность в соответствии с законом. Все процедуры, начиная от открытия, голосование, подсчет, передача информации, все будет проходить в соответствии с действующим законодательством (РК – прим. ред.)", - резюмировал спикер.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168271-referendum-po-stroitelstvu-aes-v-kazahstane-kak-budet-prohodit-golosovanie-za-rubezhom/

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