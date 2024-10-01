В каком случае референдум по строительству АЭС в Казахстане могут признать несостоявшимся

Член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов на заседании рассказал, в каком случае референдум по строительству АЭС в Казахстане будет признан несостоявшимся, передает корреспондент NUR.KZ.

Асылбек Смагулов сообщил, что на такой случай все прописано в законе.

"Для того, чтобы признать референдум состоявшимся, надо, чтобы проголосовали более 50 % избирателей", - сказал он.

На уточняющий вопрос, будет ли референдум признан несостоявшимся, если проголосуют меньше людей, Смагулов коротко ответил: "Тогда да".

Напомним, также сегодня стало известно о временных рамках, в которых пройдет голосование на избирательных участках референдума по строительству АЭС в Казахстане. Часть участков начнет подсчет голосов после того, как проголосуют все из списков, все остальные участки проводят голосование до 20.00.

Еще сообщалось, как будет проходить голосование для казахстанцев, находящихся за рубежом. Константин Петров рассказал, что за пределами РК было создано 76 участков в 61 стране. Из-за ситуации в Ливане участок там работать не будет, все остальные ждут казахстанцев в назначенное время.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.