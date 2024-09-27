"Подрыв обороноспособности государства": Минобороны о петиции против срочной службы

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали петицию против отмены срочной службы, которую ранее запустили казахстанцы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как напомнили в пресс-службе Минобороны, согласно статье 36 Конституции РК, защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина.

В ведомстве подчеркивают, что Казахстан отдает приоритет контрактной службе, соблюдая пропорцию 70 на 30. Боевой потенциал страны обеспечивается в основном за счет контрактников, только 30% военнослужащих - это военнослужащие срочной службы.

"Солдаты-срочники за время службы успевают получить основные навыки воинской службы – обучаются действовать в боевой обстановке, стрелять, водить боевые машины, укрепляются физически и морально, а после увольнения состоят в запасе как военно-обученный резерв. Но при этом периодически проходят сборы, поддерживают и повышают свой уровень.

Отмена срочной службы в Республике Казахстан повлечет подрыв безопасности всего государства, и в случае внешних угроз не сможет обеспечить мир и стабильность на своей территории", - говорится в сообщении министерства.

Помимо этого, в Минобороны подчеркнули, что в соответствии со статьей 90-1 Административно процедурно-процессуального кодекса РК, предметом петиции не могут быть вопросы обороны.

"Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства", - заявили в ведомстве.

Напомним, 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане.

В качестве аргументов авторы петиции привели такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

Петиция была запущена на фоне участившихся трагических инцидентов в казахстанской армии. Так, в июне на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник - он получил травму, не совместимую с жизнью. Его родные призвали разобраться в трагедии и наказать виновных. По их словам, парень скончался от множественных травм и разрыва внутренних органов.

В начале сентября в Мангистауской области на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник. Его отец записал видеообращение к казахстанцам. В военной прокуратуре сообщили, что возбудили дело по статье об умышленном убийстве.

Недавно казахстанцев потрясла еще одна история, произошедшая с молодым человеком в армии, - юноша ушел служить, а вернулся уже инвалидом.

А пару недель назад в Алматы нашли тело другого военнослужащего.

20 сентября министр обороны Руслан Жаксылыков провел заседание аттестационной комиссии и отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Он заявил, что армейские чины должны в первую очередь заботиться о своих подчиненных.

Между тем вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев, комментируя эти случаи, назвал некорректными утверждения о дедовщине и смертях в армии Казахстана. По его словам, служба в армии в мирное время не опаснее любой другой профессии.