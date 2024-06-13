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Солдат-срочник погиб во время учений в области Абай

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Военнослужащий с винтовкой за спиной
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В области Абай, на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство обороны РК.

"Сегодня, 13 июня, в ходе проведения учения допущено нарушение мер безопасности. Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью.

По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках Уголовного кодекса и Дисциплинарного устава ВС РК.

Вооруженные силы выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Его родным будет оказана вся необходимая помощь", – говорится в сообщении МО в Telegram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2117157-soldat-srochnik-pogib-vo-vremya-ucheniy-v-oblasti-abay/

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