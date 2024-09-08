"Командир произвел выстрел": прокуратура возбудила дело после смерти солдата-срочника в Мангистау

В Главной военной прокуратуре сообщили о начали расследования по факту смерти военнослужащего срочной службы в Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте Главной военной прокуратуры, инцидент произошел 7 сентября 2024 года около 17:10.

"Командир взвода одной из воинских частей МО РК Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового Б., от которого последний скончался.

В этот же день Западным региональным военно-следственным управлением начато досудебное расследование по факту умышленного убийства (часть 1 статьи 99 УК РК)", - говорится в сообщении.

Органом следствия подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания в Актау.

Отмечается, что сейчас проводится необходимый комплекс следственных мероприятий для установления причин и иных обстоятельств преступления.

"По делу назначен процессуальный прокурор. Ход расследования главной военной прокуратурой взят на особый контроль.

Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК не подлежит разглашению", – добавили в прокуратуре.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошел несчастный случай - на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник.

Нашему корреспонденту в пресс-службе Актауского гарнизона сообщили, что во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша" в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.

Позже в соцсетях появилось видеообращения отца погибшего военнослужащего. Он сообщил, что его сына застрелил в лицо офицер.

"Я по-своему понимаю, чтобы пистолет выстрелил, надо достать патрон в патронник, снять с предохранителя и нажать на курок. Это точно была не игрушка и точно не играл этот офицер", - заявил казахстанец.

Он обратился к министру и попросил провести тщательное расследование обстоятельств гибели его единственного сына.

В министерстве обороны сделали заявление касательно гибели военнослужащего. В ведомстве заявили, что создана специальная комиссия под руководством замглавы Минобороны, дело находится на контроле министра.

В ведомстве также пообещали оказать всестороннюю помощь родным погибшего военнослужащего.