Петицию против срочной военной службы запустили в Казахстане

Новая петиция появилась на официальном портале вчера, 9 сентября. Ее авторы требуют отменить срочную военную службу в Казахстане, передает NUR.KZ.

Авторы петиции отмечают, что в последнее время в стране выросло число трагических смертей военнослужащих. В связи с этим сейчас актуально поднять вопрос об отмене срочной военной службы.

"Несчастные случаи, суициды и другие трагедии, связанные с неуставными отношениями, неподготовленностью или недостаточным медицинским контролем, ставят под сомнение целесообразность продолжения срочной службы", - говорится в петиции.

В качестве аргументов авторы петиции приводят следующие доводы:

Проблема дедовщины и неуставных отношений. Отмечается, что одной из основных причин трагических случаев в армии Казахстана являются неуставные отношения, или "дедовщина". Призывники, которые не проходят полноценную психологическую подготовку и адаптацию, становятся жертвами насилия и давления со стороны старших солдат. Это приводит к серьезным психологическим травмам и даже к суицидам, считают авторы петиции. Низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам. Срочная служба, как считают авторы петиции, часто не обеспечивает должного уровня подготовки –призывники проходят только базовое обучение, что недостаточно для эффективного выполнения сложных военных задач. Отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности. Во время срочной службы призывники часто сталкиваются с проблемами медицинского характера, которые не всегда своевременно выявляются, говорится в петиции. Недостаточный медицинский контроль перед призывом и во время службы приводит к случаям смертей от заболеваний, которые могли быть предотвращены. Психологическое давление и случаи самоубийств. Многие молодые люди не справляются с психологическим давлением, связанным с армейской службой, пишут авторы петиции. Недостаток психологической поддержки и непонимание со стороны командиров усугубляют эту проблему, что может привести к суициду. Отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

"Срочная служба воспринимается многими как обязательство, которое ограничивает их личную свободу и карьерные возможности. Это ведет к низкой мотивации у солдат, что, в свою очередь, снижает их боевую эффективность и может способствовать повышению числа несчастных случаев.

Смерти среди призывников в Казахстане подчеркивают уязвимость срочной службы, особенно в условиях неуставных отношений, недостаточной подготовки и отсутствия эффективного медицинского контроля. Переход на профессиональную армию не только улучшил бы безопасность и условия службы, но и повысил бы уровень квалификации военнослужащих, сократив число трагических инцидентов", – говорится в петиции.

Пока проголосовать за петицию невозможно – она проходит этап модерации, который может продлиться до 4 октября. Однако к этому часу ее просмотрело больше 17 тысяч человек.

Напомним, в минувшие выходные на полигоне в Мангистауской области погиб солдат-срочник. По подозрению в умышленном убийстве задержан командир взвода. В Минобороны сообщили, что создана спецкомиссия под руководством вице-министра, которые выясняет обстоятельства трагедии.

В июне этого года сообщалось, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области. Позже официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин рассказал о состоянии пострадавшего солдата-срочника и раскрыл некоторые подробности расследования.

До этого в области Жетісу скончался военнослужащий, который был призван в армию за несколько месяцев до этого. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верили в эту версию. Позже глава Минобороны прокомментировал смерть солдата-срочника в области Жетісу.

В октябре прошлого года в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник. Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.