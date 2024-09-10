Петицию против срочной военной службы запустили в Казахстане
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Новая петиция появилась на официальном портале e-petition вчера, 9 сентября. Ее авторы требуют отменить срочную военную службу в Казахстане, передает NUR.KZ.
Авторы петиции отмечают, что в последнее время в стране выросло число трагических смертей военнослужащих. В связи с этим сейчас актуально поднять вопрос об отмене срочной военной службы.
"Несчастные случаи, суициды и другие трагедии, связанные с неуставными отношениями, неподготовленностью или недостаточным медицинским контролем, ставят под сомнение целесообразность продолжения срочной службы", - говорится в петиции.
В качестве аргументов авторы петиции приводят следующие доводы:
- Проблема дедовщины и неуставных отношений. Отмечается, что одной из основных причин трагических случаев в армии Казахстана являются неуставные отношения, или "дедовщина". Призывники, которые не проходят полноценную психологическую подготовку и адаптацию, становятся жертвами насилия и давления со стороны старших солдат. Это приводит к серьезным психологическим травмам и даже к суицидам, считают авторы петиции.
- Низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам. Срочная служба, как считают авторы петиции, часто не обеспечивает должного уровня подготовки –призывники проходят только базовое обучение, что недостаточно для эффективного выполнения сложных военных задач.
- Отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности. Во время срочной службы призывники часто сталкиваются с проблемами медицинского характера, которые не всегда своевременно выявляются, говорится в петиции. Недостаточный медицинский контроль перед призывом и во время службы приводит к случаям смертей от заболеваний, которые могли быть предотвращены.
- Психологическое давление и случаи самоубийств. Многие молодые люди не справляются с психологическим давлением, связанным с армейской службой, пишут авторы петиции. Недостаток психологической поддержки и непонимание со стороны командиров усугубляют эту проблему, что может привести к суициду.
- Отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.
"Срочная служба воспринимается многими как обязательство, которое ограничивает их личную свободу и карьерные возможности. Это ведет к низкой мотивации у солдат, что, в свою очередь, снижает их боевую эффективность и может способствовать повышению числа несчастных случаев.
Смерти среди призывников в Казахстане подчеркивают уязвимость срочной службы, особенно в условиях неуставных отношений, недостаточной подготовки и отсутствия эффективного медицинского контроля. Переход на профессиональную армию не только улучшил бы безопасность и условия службы, но и повысил бы уровень квалификации военнослужащих, сократив число трагических инцидентов", – говорится в петиции.
Пока проголосовать за петицию невозможно – она проходит этап модерации, который может продлиться до 4 октября. Однако к этому часу ее просмотрело больше 17 тысяч человек.
Напомним, в минувшие выходные на полигоне в Мангистауской области погиб солдат-срочник. По подозрению в умышленном убийстве задержан командир взвода. В Минобороны сообщили, что создана спецкомиссия под руководством вице-министра, которые выясняет обстоятельства трагедии.
В июне этого года сообщалось, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области. Позже официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин рассказал о состоянии пострадавшего солдата-срочника и раскрыл некоторые подробности расследования.
До этого в области Жетісу скончался военнослужащий, который был призван в армию за несколько месяцев до этого. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верили в эту версию. Позже глава Минобороны прокомментировал смерть солдата-срочника в области Жетісу.
В октябре прошлого года в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник. Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159401-peticiyu-protiv-srochnoy-voennoy-sluzhby-zapustili-v-kazahstane/