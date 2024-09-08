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"Единственного сына отдал в армию": отец погибшего в Мангистау срочника записал видеообращение

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Военнослужащий в форме
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отец погибшего в Мангистау солдата-срочника записал видеообращение к министру обороны Казахстана с требованием тщательного расследования, передает NUR.KZ.

На странице пользователя Instagram Дамира Кушеева опубликовали видеообращение мужчины, который представился отцом погибшего в Мангистау солдата-срочника.

Мужчина записал видео из машины и объяснил, что едет в военный округ Актау для выяснения обстоятельств. По его мнению, трагедия не могла быть несчастным случаем.

"Я по-своему понимаю, чтобы пистолет выстрелил, надо достать патрон в патронник, снять с предохранителя и нажать на курок. Это точно была не игрушка и точно не играл этот офицер.

Прошу министра обороны РК, чтобы это дело не зашло в тупик, а досконально его изучили. Здесь не было несчастного случая (...). Единственного сына отправил в армию, а получил труп", - сказал в своем в видеообращении мужчина.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошел несчастный случай - на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник.

Нашему корреспонденту в пресс-службе Актауского гарнизона сообщили, что во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша" в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.

Добавим, в октябре прошлого года в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник.

Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.

А в июне этого года сообщалось, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области. Позже официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин рассказал о состоянии пострадавшего солдата-срочника и раскрыл некоторые подробности расследования.

До этого в области Жетісу скончался военнослужащий Амир Байтурганов, который был призван в армию за несколько месяцев до этого. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верили в эту версию. Позже глава Минобороны прокомментировал смерть солдата-срочника в области Жетісу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2158737-edinstvennogo-syna-otdal-v-armiyu-otec-pogibshego-v-mangistau-srochnika-zapisal-videoobrashchenie/

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