"Единственного сына отдал в армию": отец погибшего в Мангистау срочника записал видеообращение
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Отец погибшего в Мангистау солдата-срочника записал видеообращение к министру обороны Казахстана с требованием тщательного расследования, передает NUR.KZ.
На странице пользователя Instagram Дамира Кушеева опубликовали видеообращение мужчины, который представился отцом погибшего в Мангистау солдата-срочника.
Мужчина записал видео из машины и объяснил, что едет в военный округ Актау для выяснения обстоятельств. По его мнению, трагедия не могла быть несчастным случаем.
"Я по-своему понимаю, чтобы пистолет выстрелил, надо достать патрон в патронник, снять с предохранителя и нажать на курок. Это точно была не игрушка и точно не играл этот офицер.
Прошу министра обороны РК, чтобы это дело не зашло в тупик, а досконально его изучили. Здесь не было несчастного случая (...). Единственного сына отправил в армию, а получил труп", - сказал в своем в видеообращении мужчина.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошел несчастный случай - на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник.
Нашему корреспонденту в пресс-службе Актауского гарнизона сообщили, что во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша" в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.
Добавим, в октябре прошлого года в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник.
Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.
А в июне этого года сообщалось, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области. Позже официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин рассказал о состоянии пострадавшего солдата-срочника и раскрыл некоторые подробности расследования.
До этого в области Жетісу скончался военнослужащий Амир Байтурганов, который был призван в армию за несколько месяцев до этого. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верили в эту версию. Позже глава Минобороны прокомментировал смерть солдата-срочника в области Жетісу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2158737-edinstvennogo-syna-otdal-v-armiyu-otec-pogibshego-v-mangistau-srochnika-zapisal-videoobrashchenie/