Некорректными назвал утверждения о дедовщине и смертях в армии Казахстана вице-министр обороны

На брифинге СЦК вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев заявил, что в казахстанском обществе сейчас сформированы два некорректных утверждения про армию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Несмотря на проводимую нами работу, мы видим, что сейчас в гражданском обществе сформировались два противоречивых и некорректных утверждения: первое заключается в том, что в армии в мирное время гибнут военнослужащие, второй тезис - о наличии якобы дедовщины среди личного состава", - отметил спикер.

"Говоря про смертность, травматизм и опасные факторы воинской службы, я хотел бы отметить, что армия - это специфический социальный организм с весьма непростыми условиями жизнедеятельности, где жизнь ежедневно сопряжена с опасностью. Это эксплуатация боевой техники, учения, тренировки, проведение стрельб, маневров и маршей. Более того, военнослужащие имеют дело с реальными боевыми средствами.

При этом, несмотря на принимаемые меры по созданию и поддержанию благоприятных условий воинской службы, к сожалению, факты гибели военнослужащих случаются. Естественно, боевая учеба, интенсивность которой в последние годы резко возросла, сопряжена с риском получения травм и увечий", - заявил вице-министр обороны.

Шайх-Хасан Жазыкбаев добавил, что служба в армии в мирное время не опаснее любой другой профессии.

"Почти все случаи гибели военнослужащих на сегодняшний день аналогичны случаям гибели гражданского населения. Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что основными причинами гибели и травматизма военнослужащих являются:

неосторожное обращение с оружием и боеприпасами;

нарушение мер безопасности при эксплуатации техники;

дорожно-транспортные происшествия во внеслужебное время;

смертность по болезни;

суициды и попытки к ним на почве семейных неурядиц", - подытожил вице-министр обороны.

Добавим, также сегодня сообщалось, что министр обороны Руслан Жаксылыков отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Он заявил, что армейские чины должны в первую очередь заботиться о своих подчиненных.

Напомним, в начале октября прошлого года в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник.

В конце декабря прошлого года еще один военнослужащий скончался в области Жетісу. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не поверили в эту версию.

В апреле этого года депутат сената Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей в случае смерти солдата. Это, по мнению сенатора, могло бы повлиять на снижение количества случаев смерти военнослужащих в армии в мирное время.

В июне на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник - он получил травму, не совместимую с жизнью. Его родные призвали разобраться в трагедии и наказать виновных - по их словам, парень скончался от множественных травм и разрыва внутренних органов.

Между тем в Мангистау расследуют гибель еще одного солдата срочной службы.

Недавно казахстанцев потрясла еще одна история, произошедшая с молодым человеком в армии - юноша ушел служить, а вернулся уже инвалидом.

Неделю назад в Алматы нашли тело другого военнослужащего.

Добавим, 19 сентября в области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей. По предварительной информации, офицер совершил суицид. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело.