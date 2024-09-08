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Солдат-срочник погиб во время сборов на полигоне в Мангистау

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Солдат
Солдат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В субботу, 7 сентября, в Мангистауской области произошел несчастный случай – на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник, передает NUR.KZ со ссылкой на Актауский гарнизон.

Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе Актауского гарнизона, 7 сентября во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша" в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Причины и обстоятельства происшествия выясняются", – говорится в сообщении пресс-службы.

По факту смерти возбуждено уголовное дело. Более подробная информация в интересах следствия не разглашается.

"Командование и личный состав Сухопутных войск ВС РК выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – добавили в пресс-службе гарнизона.

Напомним, в октябре прошлого года в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник.

Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.

А в июне этого года сообщалось, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области. Позже официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин рассказал о состоянии пострадавшего солдата-срочника и раскрыл некоторые подробности расследования.

До этого в области Жетісу скончался военнослужащий Амир Байтурганов, который был призван в армию за несколько месяцев до этого. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верили в эту версию. Позже глава Минобороны прокомментировал смерть солдата-срочника в области Жетісу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158665-soldat-srochnik-pogib-vo-vremya-sborov-na-poligone-v-mangistau/

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