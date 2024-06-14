Гибель солдата-срочника в области Абай: родные требуют наказать виновных

В области Абай, на территории воинской части Аягозского гарнизона, погиб солдат-срочник. Родные погибшего парня требуют во всем разобраться и наказать виновных, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что 20-летний парень скончался от множественных травм и разрыва внутренних органов. Родителям погибшего солдата сообщили, что на их сына наехала многотонная военная машина.

"Я сама видела тело. Говорят, что наш мальчик попал под БМП. Если бы человек попал под гусеничную машину, разве его не должно было раздавить? Но внешне по нему не скажешь. Мы не знаем, что делать", - заявила тетя погибшего.

Военный борт доставил тело в Алматы. Теперь родственники ждут результатов экспертиз. Обстоятельства гибели солдата еще выясняются.

"По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках Уголовного кодекса и Дисциплинарного устава ВС РК. Вооруженные силы выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего", - заявил замглавы министерства обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Источник: КТК

Ранее мы писали, что 13 июня в ходе проведения учения было допущено нарушение мер безопасности: военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью.