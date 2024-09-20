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Министр обороны отчитал подчиненных за факты неуставных отношений в армии Казахстана

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Руслан Жаксылыков
Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба МО РК

Министр обороны Руслан Жаксылыков отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Некоторым из них он сделал выговор, передает МИА "Казинформ".

Глава Министерства обороны провел заседание аттестационной комиссии. Он подверг критике подчиненных за факты неуставных отношений в рядах армии Казахстана.

"Вы обязаны в первую очередь заботиться о своих подчиненных, создавать все условия для их деятельности, для их профессионального роста", - заявил Руслан Жаксылыков.

На заседании заместителю главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил полковнику Талгату Сыздыкову было объявлено неполное служебное соответствие.

Вместе с тем Жасылыков ходатайствовал о снятии с должности командующего войсками противовоздушной обороны генерал-майора Нуртаса Кабакова.

Напомним, в начале октября прошлого года в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник.

В конце декабря прошлого года еще один военнослужащий скончался в области Жетісу. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не поверили в эту версию.

В апреле этого года депутат сената Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей в случае смерти солдата. Это, по мнению сенатора, могло бы повлиять на снижение количества случаев смерти военнослужащих в армии в мирное время.

В июне на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник - он получил травму, не совместимую с жизнью. Его родные призвали разобраться в трагедии и наказать виновных - по их словам, парень скончался от множественных травм и разрыва внутренних органов.

Между тем в Мангистау расследуют гибель еще одного солдата срочной службы.

Недавно казахстанцев потрясла еще одна история, произошедшая с молодым человеком в армии - юноша ушел служить, а вернулся уже инвалидом.

Неделю назад в Алматы нашли тело другого военнослужащего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163837-ministr-oborony-otchital-podchinennyh-za-fakty-neustavnyh-otnosheniy-v-armii-kazahstana/

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