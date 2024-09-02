Срочник вернулся инвалидом: глава Минздрава прокомментировала ситуацию с солдатом

Глава Минздрава Акмарал Альназарова в кулуарах кабмина высказалась о ситуации с солдатом Нацгвардии - Ербаян Мухтар вернулся из армии в тяжелом состоянии, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему до того, пока история с солдатом из Нацгвардии, вернувшимся домой с травмами, не стала достоянием общественности, ни Министерство обороны, ни Минздрав не занимались лечением Ербаяна Мухтара.

"Мы со своей стороны тоже отслеживаем, где он находится, каково его состояние. Если ему необходима будет помощь, мы тоже готовы предоставить. В целом - он сегодня находится в достаточно тяжелом состоянии. Поэтому мы еще сейчас по тем вопросам, которые вы сегодня озвучиваете - дополнительному уходу, медсестрам, кого нужно будет - мы еще раз посмотрим. Если с нашей стороны нужен будет дополнительный персонал - мы обеспечим", - заверила Акмарал Альназарова.

При этом она отметила, что вопросы обеспечения средствами гигиены находятся в ведении Минтруда.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что молодой парень, отправившийся служить в армию, вернулся инвалидом. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Национальной гвардии. Сообщалось, что через несколько месяцев посл начала службы его госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому.

В Нацгвардии пояснили, что по факту получения травмы головы рядовым Мухтаром возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью".

Известно, что военнослужащий был выписан домой после окончания реабилитационного лечения по настоянию родителей. Вместе с тем лечебным учреждением Министерства здравоохранения совместно военно-медицинским управлением Национальной гвардии МВД РК оказывается помощь по оформлению ему инвалидности.

Позже официальное сообщение опубликовало министерство обороны Казахстана в связи с историей о травме рядового Ербаяна Мухтара. В ведомстве тогда сообщили, что Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в таких силовых ведомствах, как пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия Министерства внутренних дел, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров, добавили в ведомстве.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии.

"Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность", - добавил Токаев.