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"Просыпаюсь и ложусь спать с именем дочери": мать Салтанат Нукеновой поблагодарила за поддержку (видео)

Опубликовано:

Салтанат и Жумагуль Нукеновы
Салтанат и Жумагуль Нукеновы. Фото: instagram.com/zhumachka2805

Мать погибшей в ноябре прошлого года Салтанат Нукеновой, Жумагуль Нукенова, опубликовала в социальных сетях пост, в котором почтила память дочери, передает NUR.KZ.

"Я все эти месяцы просыпаюсь и ложусь спать с именем моей дочери, Салта всегда в моих мыслях и в каждой клеточке моего тела. Боль в душе - это уже неотъемлемая часть моей оставшейся жизни, у нас забрали солнце и душу нашего дома. На встрече с мамами в Астане, потерявших своих детей, я испытала весь спектр чувств и эмоций и еще раз убедилась, что моя Салта в раю. В легком платьице улыбается и помогает нам оттуда, чтобы я, папа и брат жили дальше.

На встрече, в комментариях, и где бы я ни была, люди подходят и обнимают, говорят, как они любят Салту и нашу семью. От всей души благодарю за всю поддержку, которую мы до сих пор получаем!" - пишет Жумагуль Нукенова в Instagram.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

В конце августа брат Салтанат Нукеновой подал в суд на взыскание ущерба с Бишимбаева.

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Дело Куандыка Бишимбаева
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164594-prosypayus-i-lozhus-spat-s-imenem-docheri-mat-saltanat-nukenovoy-poblagodarila-za-podderzhku-video/

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