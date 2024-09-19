О нарастающем дефиците электроэнергии в Казахстане заявили эксперты

Производимых 113 миллиардов киловатт-часов в год недостаточно для покрытия потребности населения, а импорт электроэнергии ставит под угрозу энергетическую независимость страны, передает "31 канал".

Издание сообщает, что в год наша страна производит около 113 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, тогда как потребляет 128 миллиардов киловатт-час.

"Для компенсации разницы в прошлом году из соседних стран закупили больше 18 миллиардов киловатт-час электроэнергии - почти в 5 раз больше, чем два года назад. Доля импорта превысила 14%", - отмечается в публикации.

Большой объем импортируемой электроэнергии ставит под угрозу энергетическую независимость, подчеркивают авторы передачи. При этом казахстанским энергообъектам уже несколько десятков лет. В пример приводятся угольные ТЭЦ, которые генерируют львиную долю электроэнергии в стране и изношены на 70%.

"В будущем по обязательствам мы должны уменьшать выбросы и не должны уже потреблять после 2040 года новые генерации от станций угля. Мы чем-то должны компенсировать, учитывая, что будет расти население и развиваться новые объекты. Поэтому эксперты настаивают на том, что Казахстан нуждается в атомной электростанции, и не одной, а сразу нескольких. Их строительство сможет покрыть нарастающий энергодефицит, который с каждым годом будет становится все больше. Иначе наша страна будет все больше зависеть от покупаемой из-за рубежа электроэнергии", - сообщил изданию бизнес-аналитик, автор канала Energy Analytics Абзал Нарымбетов.

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов в своем комментарии по ситуации приводит в пример Турцию, где начали поставлять топливо на первую атомную станцию, построенную компанией "Росатом".

"Сейчас постепенно вводится там 4 энергоблока. На максимуме эта станция будет вырабатывать порядка 35 миллиардов киловатт-часов в год - это почти треть от потребления Казахстана.

Представьте, небольшая станция дает такой объем генерации, чистой и стабильной энергии. По словам аналитиков, атомные электростанции в среднем работают порядка 60 лет, при хорошей эксплуатации они могут прослужить до 100 лет. При этом такая энергия не зависит от поставок угля или газа и во всем мире считается экологически чистой", - информирует Олжас Байдильдинов.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане

Об идее построить АЭС президент Касым-Жомарт Токаев говорил еще в прошлогоднем послании народу страны. В своем обращении он подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

Недавно гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС, а министр энергетики Алмасадам Саткалиев сделал заявление касательно строительства станции.

2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума по вопросу строительства АЭС.

Позже стало известно, что на референдум по АЭС в Казахстане планируется направить около 15,5 млрд тенге.